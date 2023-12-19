Шойгу: Азовское море стало внутренним морем России
Министр обороны РФ дал оценку событий в зоне СВО у Азовского моря.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Азовское море стало внутренним морем России. Глава оборонного ведомства дал оценку событий в зоне специальной военной операции в Приазовье.
Шойгу отметил, что изменение статуса Азовского моря позволило восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом и Крымом.
«Более года действует сухопутный коридор с Крымом, налажено сообщение по железным и автомобильным дорогам», - добавил министр.
Напомним, что сегодня проходит расширенное заседание коллегии МО РФ с участием президента России Владимира Путина.