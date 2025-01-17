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МО РФ показало, как БПЛА уничтожают боевиков на Кураховском направлении

Операторы ударных беспилотников группировки войск «Юг» бьют врага в районе населенного пункта Янтарное.
2025-01-17 11:17:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео с уничтожением украинской пехоты и техники операторами беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Юг» на Кураховском направлении.

Российское оборонное ведомство уточнило, что боевиков уничтожали в районе населенного пункта Янтарное на территории ДНР. Прежде чем нанести удары, российские военнослужащие выявили цели - это был противник на опорных пунктах и в местах временной дислокации. 

Ранее МО РФ публиковало другую подборку поражения противника FPV-дронами. В ней упор уже сделан на технику - под ударами дроноводов оказываются танки, бронемашины и БТР противника, которые заехали в Курскую область.

А на Красноармейском направлении специальной военной операции оператор поразил украинский танк Leopard германского производства. Благодаря оптоволоконному кабелю на беспилотник не влияли средства радиоэлектронной борьбы, что позитивно сказалось на качестве полученной картинки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#беспилотники #спецоперация #группировка юг #FPV-дроны #Кураховское направление
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