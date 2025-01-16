Минобороны России опубликовало кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ расчетами ударных беспилотников и действий штурмовых подразделений группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении. На видео показана работа российских FPV-дронов на оптоволокне.

Расчеты FPV-дронов батальона «Атлант» 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили принадлежавший ВСУ танк Leopard немецкого производства, а также опорный пункт украинских боевиков. После этого штурмовики зачистили блиндажи и продолжили дальнейшее продвижение.

Поддерживая наступательные действия штурмовых подразделений группировки, расчеты ударных беспилотников каждый день уничтожают боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами, наблюдательные пункты, а также живую силу ВСУ, срывая ротации противника на линии боевого соприкосновения.

Ранее расчет «Фагота» поразил технику ВСУ прямым попаданием, уничтожив пехоту и сорвав противнику ротацию. Район сосредоточения живой силы и бронетехники украинских националистов обнаружили разведчики.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.