Расчет FPV-дрона показал от первого лица уничтожение бронетехники ВСУ

Расчеты FPV-дронов мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили скопления живой силы и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Они показали кадры поражения целей от первого лица.

На видео попала подготовка ударных FPV-дронов к работе и непосредственно моменты их столкновения с вражеской техникой. Несмотря на помехи от систем РЭБ противника, наши операторы смогли удержать управление и дроны поразили несколько танков, боевых бронированных машин и бронетранспортеров, а также группы пехоты боевиков ВСУ.

Бойцы проводят комплексную работу. Они не только совершают вылеты дронами-камикадзе, но и проводят разведку, корректируют огонь артиллерии. Каждый новый запуск расчеты FPV-дронов меняют точку базирования, чтобы оставаться незамеченными для противника.

FPV-дрон развивает скорость до сотни километров в час, от него невозможно уйти. В коллекции трофеев наших операторов находятся минометы разного калибра, множество БМП и БТР противника, танки и ствольная артиллерия.

Ранее расчет FPV-дронов на оптоволокне уничтожил украинский танк Leopard производства ФРГ. Кадры поражения цели показало Минобороны РФ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.