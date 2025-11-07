В России предложили «охлаждать» мобильный интернет и СМС на сутки после роуминга

В России планируют ввести на сутки «период охлаждения» мобильного интернета и СМС для отечественных SIM-карт. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телеком-рынке.

Уточняется, что если их пользователи находились вне роуминга свыше трех суток, то по возвращении в Россию им на сутки будет закрыт доступ в том числе к мобильному интернету. Для сокращения срока блокировки пользователям предложат перейти по ссылке из СМС-сообщения и подтвердить, что пользователь симки - живой человек.

«Мера направлена на борьбу с "бесхозными" SIM-картами, которые могут использоваться для атак беспилотников», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в России операторы сотовой связи с 1 ноября будут блокировать «лишние» абонентские номера. Согласно законодательству РФ, гражданам запрещено регистрировать свыше 20 абонентских номеров на одно физическое лицо. Кроме того, в Госдуму внесен новый законопроект, который сократит участившиеся в последнее время случаи телефонного мошенничества. Изменения затронут и россиян, и иностранных граждан, и операторов сотовой связи.