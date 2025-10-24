У россиян с 1 ноября начнут блокировать «лишние» SIM-карты

В России операторы сотовой связи с 1 ноября будут блокировать «лишние» абонентские номера. Об этом сообщили в МВД России.

Уточняется, что операторы связи обязаны проверить данные об абонентах, которые заключили договоры об оказании услуг мобильной связи до 1 апреля 2025 года. Именно в этот день в России в силу вступил закон об ограничении абонентских номеров до 20 единиц на одно физическое лицо.

Отмечается, что до 1 ноября 2025 года абонентские номера должны быть проверены и при необходимости их обладатели должны расторгнуть договоры. При несоблюдении этого требования операторы будут вправе заблокировать номера.

Ранее сообщалось, что в Москве возбудили первое уголовное дело за незаконную передачу абонентских номеров. По предварительным данным, жителю Химок предложили способ заработка путем заключения договоров на оказание услуг связи с помощью поддельных доверенностей от имени различных юридических лиц.