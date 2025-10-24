МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

У россиян с 1 ноября начнут блокировать «лишние» SIM-карты

Россиянам запретят владеть свыше 20 номерами, зарегистрированными на одно лицо.
Глеб Владовский 2025-10-24 11:34:19
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

В России операторы сотовой связи с 1 ноября будут блокировать «лишние» абонентские номера. Об этом сообщили в МВД России.

Уточняется, что операторы связи обязаны проверить данные об абонентах, которые заключили договоры об оказании услуг мобильной связи до 1 апреля 2025 года. Именно в этот день в России в силу вступил закон об ограничении абонентских номеров до 20 единиц на одно физическое лицо.

Отмечается, что до 1 ноября 2025 года абонентские номера должны быть проверены и при необходимости их обладатели должны расторгнуть договоры. При несоблюдении этого требования операторы будут вправе заблокировать номера.

Ранее сообщалось, что в Москве возбудили первое уголовное дело за незаконную передачу абонентских номеров. По предварительным данным, жителю Химок предложили способ заработка путем заключения договоров на оказание услуг связи с помощью поддельных доверенностей от имени различных юридических лиц.

#Россия #в стране и мире #блокировка #Операторы связи #sim-карта
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 