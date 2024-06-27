В ГД анонсировали изменения с сим-картами для россиян и иностранцев

В Госдуму внесен новый законопроект, который сократит участившиеся в последнее время случаи телефонного мошенничества. Изменения затронут и россиян, и иностранных граждан, и операторов сотовой связи, рассказал «Звезде» председатель Комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, ежегодно у россиян похищаются посредством мошенничества по телефону около 10 млрд рублей, поэтому тема безопасности персональных данных актуальна. В отношении россиян будут поставлены на контроль все договора, которые заключает гражданин с операторами сотовой связи. Частая практика - это когда на гражданина по его персональным данным оформляются десятки тысяч липовых договоров, хотя у него только, например, две сим-карты.

«Мы обязываем операторов сотовой связи, чтобы они по каждому договору, который заключен, информировали абонента через "Госуслуги". На вас будет заведена информационная база, и вы сможете, если увидите, что это не ваши номера, прийти в любую компанию и договор расторгнуть», - отметил Пискарев.

Также данная инициатива позволяет проверять и контролировать тех, кто организовывает и изготавливает договора и получение сим-карт.

«Вторая часть проекта делает более прозрачным получение симки иностранными гражданами. Только личное присутствие, полная идентификация, и указывать в договоре, на каких устройствах симка будет работать. Включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука). А также синхронизировать информацию на въезде иностранца и при получении сим-карты», - объяснил Пискарев.

Также он добавил, что вводится правило, по которому одно лицо не может получить более 10 карт. Еще Пискарев отметил, что операторы будут нести ответственность - это может быть и штраф, и уголовная ответственность, в зависимости от тяжести преступления. Операторы здесь могут фигурировать как соучастники.