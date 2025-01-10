Вернулись к дровам и печам: как Приднестровье переживает энергокризис

Магазины работают от генераторов, а дома топят дровами. Министр экономического развития Приднестровья докладывает: запасов газа для бытовых нужд хватит меньше, чем на месяц.

«Расход газа составляет порядка 270 тысяч кубических метров. Охарактеризую этот показатель как отличный в этих условиях. И, опираясь на этот показатель, скажу что в сложившейся системе распределения газа Приднестровье будет обеспечено вот на тех же объектах, где газ сейчас есть, еще в течение 24 дней с этого момента», - заявил Сергей Оболоник.

Нет ни газа, ни тепла, ни горячей воды. Свет по расписанию. Тирасполь вынужден прибегать к веерным отключениям электроэнергии с периодичностью до пяти часов в сутки.

«Я живу в частном доме, поэтому мы топим дровами. Газа в доме нет вообще. В квартирах еще есть газ, для того чтобы приготовить пищу. В квартирах холодно. Не могут включить даже обогреватель, потому что свет веерно отключают. В целом люди надеются на то, что у нас газ будет из России, что Россия нас не бросит и что все будет хорошо», - рассказывает местная жительница Екатерина Толмачевская.

Люди прибегают к смекалке: учат собирать из подручных средства лампады и основам электромонтажа.

В Молдавии тоже энергетический кризис. Причина - Зеленский, а точнее, его решение не продлевать поставки газа из России в Европу через Украину. Непростая ситуация в самом Кишиневе - цены на коммунальные услуги взлетели вдвое. Руководство республики спешно обвиняет во всем Москву.

«Этот кризис создает "Газпромом". Потому что у Республики Молдова есть контракт на поставку газа, и по этому контракту "Газпром" должен поставить газ», - заявила президент Молдавии Майя Санду.

Пресс-секретарь правительства даже записал обращение на столь неугодном режиму русском языке.

«Россия через "Газпром" пытается нас шантажировать. Оставляет людей в Приднестровье без тепла и распространяет дезинформацию, обвиняя свою же дочернюю компанию в долгах, которые были опровергнуты международным аудитом», - заявил Даниел Водэ.

Но реальное положение дел умалчивается. «Молдовагаз», с которым у российского концерна контракт до 2026 года, регулярно не исполнял платежные обязательства. Долг Кишинева российская сторона оценивает в 700 миллионов долларов. А тот самый «международный аудит», о котором говорил пресс-секретарь Санду, на деле был только с молдавской стороны. И именно эти аудиторы пришли к выводу, что часть долга просто не будут выплачивать, а часть просят списать.

Чудеса молдавской логики не сработали и в Приднестровье, куда приехала с визитом Майя Санду. С ее слов, кризис она не планировала. В ответ ее матерно послали ехать обратно в Кишинев.

Село Копанка находится под контролем властей Молдавии, но подключено к приднестровским электросетям. Свет и газ там получают с перебоями. Под угрозой - остановка работы предприятий.

«Многие люди переживали и начали покупать газовые лампы. В деревнях жить проще, потому что у большинства людей есть дровяные печи. Но некоторые закрыли их из-за ремонта, и им пришлось открывать их снова. Другие купили генераторы», - говорит местная жительница.

Около 80% энергии, которую потребляет Молдавия, генерирует Молдавская ГРЭС. Она находится в Приднестровье и принадлежит российской компании. С нового года станция перешла на уголь, но запасов крайне мало. Закрыть потребности населения углем - задача невыполнимая.

Нужен газ и альтернативные маршруты поставок. Например, Трансбалканский газопровод или «Турецкий поток», но для этого требуется политическая воля.

«Они лгут и считают нас идиотами. Это очень серьезно. В конце концов, люди смогут оценить по достоинству их действия. Сейчас нужно было проводить переговоры и подписать приложение к соглашению. Следовало провести пересмотр, с учетом изменения маршрута. Предварительные расчеты показывают, что мы могли обеспечить поставки газа на левый берег Днестра путем переговоров о другом транспортном коридоре», - говорит премьер-министр Молдавии 2009 - 2013 гг. Влад Филат.

Кишинев все еще рассчитывает на помощь Украины или Европейского союза. Режим чрезвычайного положения в Молдавии ввели в декабре и продлится он минимум 60 дней.

Указом президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики продлевают режим чрезвычайного экономического положения еще на один месяц.