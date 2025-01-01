МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ученые рассказали об уникальной особенности дальневосточного леопарда

Животные, несмотря на густой мех, не любят снег.
Сергей Лебедев 2025-01-01 06:41:54
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Уникальный дальневосточный леопард, несмотря на свой густой мех, не любит снег и старается обходить сугробы. Об интересном парадоксе рассказали в пресс-службе национального парка «Земля леопарда».

«В отличие от тигра, который может бороздить снег как снегоход, леопард предпочтет обойти белое препятствие всевозможными путями», - отметили в нацпарке.

От этой интересной особенности зависит ареал животного. Редкий дальневосточный леопард обитает на юге Приморского края, на северо-востоке Китая и на всем Корейском полуострове.

Ранее «Звезда» рассказывала, что в национальном парке «Земля леопарда» на видеокамеру попали детеныши редкого водяного оленя. Это случилось впервые в истории наблюдения за животным в России. Малышам, которых удалось запечатлеть, было от 1,5 до 3 месяцев. Предположительно, они родились на территории нашей страны.

Впервые этот вид был отмечен в РФ в 2019 году. Водяные олени постепенно осваиваются в России, и скоро их можно будет назвать местными и типичными для южного Приморья.

А в мае в России впервые обнаружили гнездо желтобрюхой синицы, которую в основном можно встретить на юге и юго-востоке Китая. Интересное открытие сделали ученые Тихоокеанского института географии и сотрудник «Земли леопарда».

#в стране и мире #Приморский край #Леопард #земля леопарда #животное #нацпарк
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 