В Приморье впервые попали на видео детеныши редкого водяного оленя

Детеныши редкого водяного оленя впервые в истории наблюдения в России попали на камеру в Приморье, сообщили в национальном парке «Земля леопарда». Оленят сняли на видео туристы на экологическом маршруте у полуострова Гамова.

«Это первые зарегистрированные рождённые в РФ детёныши водяного оленя, попавшие на видео, и первый в истории наблюдений случай видеофиксации выводка этого животного на территории страны», - говорится в сообщении пресс-службы парка.

Малышам от 1,5 до 3 месяцев, они были рождены на территории России, сообщили в «Земле леопарда». Впервые этот вид был отмечен в нашей стране в 2019 году. В нацпарке отметили необычное поведение оленят - обычно они держатся рядом с матерью, а не друг с другом, как на видео.

Ученые добавили, что этот вид постепенно осваивается на российском пространстве, и скоро его можно будет назвать местным и типичным для южного Приморья.