В России впервые обнаружили гнездо желтобрюхой синицы

Ученые впервые обнаружили в России гнездо желтобрюхой синицы, которая в основном встречается в южном и юго-восточном Китае. О необычной находке сообщили в пресс-службе национального парка «Земля леопарда» в Приморье, на территории которого заметили гнездо.

«Сам факт гнездования желтобрюхой синицы на территории России уже установлен, однако это первый случай, когда гнездо удалось найти и официально зафиксировать», - объяснили в пресс-службе уникальность события.

Гнездо синицы нашли ученые Тихоокеанского института географии и сотрудник «Земли леопарда», они же поделились кадром с места, на котором запечатлена находка. Желтобрюхие синицы предпочитают обосновываться в норах, а не дуплах, как другие синицы, поэтому их труднее обнаружить.

Уникальная для наших мест птица была найдена в бассейне реки Абрикосовка, после того как специалисты прошли 60 километров учетных маршрутов, добавили в пресс-службе.

Ранее у территории национального парка нашли другого редкого гостя - дикого леопарда, когда тот перебегал трассу. Большая кошка занесена в Красную книгу, всего на территории России их обитает 125 особей.