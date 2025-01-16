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Двух гражданок США освободили из плена ХАМАС

Сейчас бывшие заложницы находятся в Израиле.
Анастасия Бобылева 2025-01-16 03:58:51
© Фото: Chen Junqing XinHua Globallookpress

Радикальное движение ХАМАС освободило двух гражданок США, которых удерживало в качестве заложников. Об этом сообщил телеканал MSNBC.

Речь идет о Натали и Джудит Ранан, которые являются родственниками бывшего главы NBC News в Тель-Авиве Мартина Флетчера. Сейчас обе бывшие заложницы находятся в Израиле.

Ранее Израиль и члены движения ХАМАС договорились о режиме прекращения огня, которое будет действовать с 19 января. За первый этап перемирия, которое продлится 42 дня, ХАМАС готов освободить 33 израильских заложника. Представитель переговорной группы ХАМАС выразил благодарность России и другим странам, которые с первых дней конфликта с Израилем играли миротворческую роль и поддерживали палестинцев.

#в стране и мире #Израиль #ХАМАС #заложники
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