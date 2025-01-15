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ХАМАС поблагодарило Россию и другие страны за поддержку палестинцев

Отдельную благодарность лидер ХАМАС в Газе выразил Египту и Катару, с первых дней конфликта с Израилем игравших миротворческую роль.
Марина Крижановская 2025-01-15 23:37:40
© Фото: Ahmad Hasaballah Keystone Press Agency Globallookpress

Представитель переговорной группы со стороны радикального палестинского движения ХАМАС и его глава в секторе Газа Халиль Аль-Хейя обратился с благодарностью к России за ее позицию и поддержку палестинцев в противостоянии с Израилем.

Также аль-Хейя выразил благодарность Китаю, Турции, Алжиру, ЮАР и другим государствам за поддержку. Его обращение транслировал телеканал Al Hadath.

«Мы глубоко ценим позицию стран, поддержавших нас в различных сферах, особенно это касается Турции, ЮАР, Алжира, России, Китая, Малайзии и Индонезии», - заявил представитель движения ХАМАС.

Отдельно Аль-Хейя отметил вклад Катара и Египта, которые были посредниками в переговорах с израильской стороной. По его словам, Доха и Каир с первых дней конфликта участвовали в его урегулировании по дипломатической линии, проведя несколько раундов переговоров на своих территориях.

Как отметил Al Hadath, переговоры в Дохе о прекращении огня и освобождении заложников активизировались за несколько дней до возвращения избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом (20 января).

Напомним, сегодня, 15 января, Израиль и члены движения ХАМАС достигли соглашения о режиме прекращения огня и обмене заложников. Первый этап продлится в течение 42 дней, во время которого ХАМАС готов освободить 33 израильских заложников. Так называемая сделка о прекращении огня вступит в силу 19 января.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #переговоры #ХАМАС #прекращения огня
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