ХАМАС поблагодарило Россию и другие страны за поддержку палестинцев

Представитель переговорной группы со стороны радикального палестинского движения ХАМАС и его глава в секторе Газа Халиль Аль-Хейя обратился с благодарностью к России за ее позицию и поддержку палестинцев в противостоянии с Израилем.

Также аль-Хейя выразил благодарность Китаю, Турции, Алжиру, ЮАР и другим государствам за поддержку. Его обращение транслировал телеканал Al Hadath.

«Мы глубоко ценим позицию стран, поддержавших нас в различных сферах, особенно это касается Турции, ЮАР, Алжира, России, Китая, Малайзии и Индонезии», - заявил представитель движения ХАМАС.

Отдельно Аль-Хейя отметил вклад Катара и Египта, которые были посредниками в переговорах с израильской стороной. По его словам, Доха и Каир с первых дней конфликта участвовали в его урегулировании по дипломатической линии, проведя несколько раундов переговоров на своих территориях.

Как отметил Al Hadath, переговоры в Дохе о прекращении огня и освобождении заложников активизировались за несколько дней до возвращения избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом (20 января).

Напомним, сегодня, 15 января, Израиль и члены движения ХАМАС достигли соглашения о режиме прекращения огня и обмене заложников. Первый этап продлится в течение 42 дней, во время которого ХАМАС готов освободить 33 израильских заложников. Так называемая сделка о прекращении огня вступит в силу 19 января.