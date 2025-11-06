МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Bloomberg: Турция не откажется от С-400 под давлением Вашингтона

Но, возможно, согласится создать механизм для надзора их использования.
Дима Иванов 2025-11-06 15:37:49
© Фото: Vitaly V. Kuzmin., Wikimedia

Турция не планирует полностью отказаться от российских зенитно-ракетных систем С-400, несмотря на настойчивые требования Вашингтона, но готова пойти на компромисс, предложив создание совместного военно-технического механизма для мониторинга их использования. Об этом сообщают источники Bloomberg в турецком правительстве.

По их данным, Анкара настаивает, чтобы системы С-400 остались турецкой армии без каких-либо изменений в их статусе.

«Турция ясно дала понять, что готова к компромиссу по поводу российских ракет С-400, но не отказывается от них полностью, как требует Вашингтон», - цитирует Bloomberg одного из чиновников.

Контракт на поставку С-400 был подписан между Москвой и Анкарой в 2017 году, что сделало Турцию первой страной НАТО, купившей эти комплексы у России. Это решение вызвало острую реакцию США и альянса. В марте 2020 года Вашингтон исключил Турцию из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35, предупредив о негативных последствиях от сотрудничества с Москвой в сфере вооружений.

В июне на саммите НАТО в Гааге президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту США Дональду Трампу, что вопрос С-400 «закрыт» и не подлежит дальнейшему обсуждению. В сентябре минобороны Турции опровергло слухи о возможном возврате или продаже систем третьей стороне.

