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Глава МО Турции Гюлер: США согласились с использованием С-400

Глава Минобороны сообщил, что Анкара снова предложила Вашингтону выкупить самолеты F-35.
Владимир Рубанов 2024-11-27 04:18:09
© Фото: Минобороны России

США больше не возражают против использования Турцией российских систем противовоздушной обороны С-400, сообщает Life со ссылкой на портал T24. Об этом заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер.

Он сказал, что на последних переговорах с американской стороной турки якобы отвергли все их претензии.

Гюлер добавил, что Турции определили районы, где будут использовать зенитный ракетный комплекс С-400. По его словам, как только поступит приказ, система будет перемещена в эту зону и примерно через 12 часов готова к применению.

«С 1991 года мы обращались к каждой стране мира, имеющей систему противовоздушной обороны. Ситуация на Ближнем Востоке постоянно развивалась. Китай не давал. Мы купили С-400», - рассказал министр обороны.

По словам Гюлера, Анкара снова предложила Вашингтону выкупить самолеты F-35. Он сообщил, что у Турции там находится 6 таких истребителей.

Турция купила четыре дивизиона С-400 у России на $2,5 млрд в 2017 году. США потребовали отказаться от его использования, а потом отказались поставлять F-35.

#пво #С-400 #ЗРК #сша #Турция #f-35 #развертывание #Яшар Гюлер
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