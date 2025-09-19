Трамп рассказал об ожиданиях от переговоров с Турцией по F-35

Президент США Дональд Трамп выразил надежды, что его переговоры с турецкой стороной по истребителям F-35 закончатся хорошо. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп сообщил, что он и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе «работают над многими торговыми и военными сделками».

«Включая (...) продолжение переговоров по F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительно», - уточнил президент США.

Летом этого года Эрдоган говорил, что ведет переговоры с партнерами по вопросу возможного возвращения в программу истребителя пятого поколения F-35, из которой Турция была исключена. Об этом он рассказывал журналистам своего пула по возвращении с саммита НАТО в Гааге.

Тогда Эрдоган называл программу F-35 «политическим процессом» в равной степени как и техническим.

Эрдоган отмечал, что обсуждал этот вопрос, встречаясь с Трампом. И заявлял, что надеется, что стороны «добьются прогресса».

В 2024 году США потребовали от Турции плату за обслуживание проданных ей истребителей F-35A Lightning II. В свою очередь Анкара намеревалась добиться от Вашингтона компенсации в 1,4 миллиарда долларов, потраченных на покупку этих самолетов. Требование компенсации от США было связано со сделкой между Турцией и Россией, в результате которой Анкара приобрела российские ЗРК С-400. К тому времени приобретенные Турцией F-35 уже шесть лет были «заперты на складе» в США.