FPV-дроны уничтожили бронемашину Viking на Красноармейском направлении

Кадры, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение техники противника.
2025-11-06 15:27:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видеокадры уничтожения боевой бронированной машины Viking британского производства, принадлежавшей подразделениям ВСУ. Удар нанесли расчеты FPV-дронов на оптоволокне 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении.

По данным ведомства, в ходе боевой работы разведка обнаружила попытку противника перебросить бронетехнику и личный состав. После анализа информации операторы приняли решение об оперативном огневом воздействии. Кадры, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение цели.

Ранее Минобороны сообщало, что штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Красноармейске и Димитрове Донецкой Народной Республики. Российские подразделения зачистили населенные пункты Гнатовка и Рог, освободив свыше 60 зданий. Также сообщалось о пленении двух военнослужащих 68-й егерской бригады ВСУ.

Горестное положение неприятеля в окружении показывают и слова пленных. Так, российское оборонное ведомство показало видео беседы с украинскими военнослужащими из 68-й егерской бригады. Они сдались в плен бойцам группировки войск «Центр» после нескольких дней без воды, пищи и связи. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#беспилотники #спецоперация #«Викинг» #красноармейск #FPV-дроны
