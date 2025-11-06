Солдаты 68-й отдельной егерской бригады ВСУ добровольно сдались в плен российским военнослужащим в Красноармейске Донецкой Народной Республики. Кадры допроса опубликованы Министерством обороны России.

По данным ведомства, военнослужащие группировки войск «Центр» взяли в плен украинцев, оказавшихся в полном окружении. Украинские военнослужащие сообщили, что их командование бросило подразделение без связи, продовольствия и боеприпасов. Из-за непрекращающихся обстрелов и отсутствия снабжения боевики по нескольку дней не ели и укрывались в подвалах разрушенных зданий.

По словам одного из пленных, Геннадия Чернадчука, они оказались в безвыходном положении. Он рассказал, что семь дней провел без еды и воды, спрятавшись в подвале под обстрелами, прежде чем решился выйти с поднятыми руками.

«Ноги болят, некуда идти. Пошел сдаваться, шел в поле. Встретил ваших. Спросили, куда я иду. Я ответил, что сдаваться. Забрали», - отметил пленный, призвав соотечественников последовать его примеру.

Другой военнослужащий противника, Юрий Довганюк, признался, что сдался из-за полного отчаяния. Он отметил превосходство российских операторов беспилотных летательных аппаратов.

«Взяли в окружение, ну, единственный способ выжить был сдаться, потому что страшно. Со всех сторон летит и арта, и "птички" летают. Ну, идти к своим - ну, они не поверят, допустим, что ты вышел. По продовольствию не было ничего, да, не скидывали, потому что в окружении как-то, ну, доставки нету. По три дня не жрали, не пили. Ну, находили то, что было там, в соседних блиндажах, в посадках, где что найдем», - рассказал пленный.

Довганюк добавил, что после пленения к нему отнеслись гуманно. Российские военнослужащие накормили его, напоили и оказали необходимую помощь.

В Минобороны России подчеркивают, что подобные случаи не единичны. Украинские подразделения, оказавшиеся в окружении под Красноармейском и Купянском, продолжают нести тяжелые потери и теряют связь с командованием, которое оставляет их без поддержки и снабжения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.