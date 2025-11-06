МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пленные рассказали, как командование ВСУ бросило их под Красноармейском

Украинские военнослужащие из 68-й егерской бригады сдались в плен бойцам группировки войск «Центр» после нескольких дней без воды, пищи и связи. В беседе с Минобороны пленные рассказали о тяжелом положении своих подразделений.
2025-11-06 14:01:28
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Солдаты 68-й отдельной егерской бригады ВСУ добровольно сдались в плен российским военнослужащим в Красноармейске Донецкой Народной Республики. Кадры допроса опубликованы Министерством обороны России.

По данным ведомства, военнослужащие группировки войск «Центр» взяли в плен украинцев, оказавшихся в полном окружении. Украинские военнослужащие сообщили, что их командование бросило подразделение без связи, продовольствия и боеприпасов. Из-за непрекращающихся обстрелов и отсутствия снабжения боевики по нескольку дней не ели и укрывались в подвалах разрушенных зданий.

По словам одного из пленных, Геннадия Чернадчука, они оказались в безвыходном положении. Он рассказал, что семь дней провел без еды и воды, спрятавшись в подвале под обстрелами, прежде чем решился выйти с поднятыми руками.

«Ноги болят, некуда идти. Пошел сдаваться, шел в поле. Встретил ваших. Спросили, куда я иду. Я ответил, что сдаваться. Забрали», - отметил пленный, призвав соотечественников последовать его примеру.

Другой военнослужащий противника, Юрий Довганюк, признался, что сдался из-за полного отчаяния. Он отметил превосходство российских операторов беспилотных летательных аппаратов. 

«Взяли в окружение, ну, единственный способ выжить был сдаться, потому что страшно. Со всех сторон летит и арта, и "птички" летают. Ну, идти к своим - ну, они не поверят, допустим, что ты вышел. По продовольствию не было ничего, да, не скидывали, потому что в окружении как-то, ну, доставки нету. По три дня не жрали, не пили. Ну, находили то, что было там, в соседних блиндажах, в посадках, где что найдем», - рассказал пленный.

Довганюк добавил, что после пленения к нему отнеслись гуманно. Российские военнослужащие накормили его, напоили и оказали необходимую помощь.

В Минобороны России подчеркивают, что подобные случаи не единичны. Украинские подразделения, оказавшиеся в окружении под Красноармейском и Купянском, продолжают нести тяжелые потери и теряют связь с командованием, которое оставляет их без поддержки и снабжения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ДНР #Донбасс #спецоперация #пленные #красноармейск #котел
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 