Минобороны России сообщает о срыве 13 попыток ВСУ деблокировать окруженных боевиков в районе Красноармейска. Неприятель атаковал из района Гришино - всякий раз безуспешно.

«Сорваны три попытки боевиков 425-го штурмового полка ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении», - добавили в МО РФ.

Помимо этого, отмечено, что штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение боевиков в восточной части Центрального района Красноармейска, а также на территории западной промзоны. Штурмовики продолжают зачистку и населенных пунктов Гнатовка и Рог. Им удалось освободить от неприятеля 64 здания за сутки. А в Димитрове подразделениями 5-й мотострелковой бригады 51-й армии были освобождены за сутки 19 зданий.

Сообщается о том, что в плен сдались два военнослужащих 68-й егерской бригады ВСУ. В районе Красноармейска и Димитрова за сутки удалось уничтожить более 220 украинских боевиков. Всего же в зоне ответственности группировки войск «Центр» уничтожили свыше 480 военнослужащих неприятеля.

Помимо этого, российское оборонное ведомство рассказало, что за сутки ВС РФ сорвали попытку ВСУ вырваться из кольца окружения в районе Купянска. Также российские военнослужащие пресекли прорыв штурмовой группы ВСУ к разрушенной переправе через реку Оскол в районе Петровки. У врага не вышло ее восстановить.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.