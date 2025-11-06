МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ отразили 13 попыток ВСУ деблокировать окруженных под Красноармейском

Также удалось сорвать три попытки противника вырваться наружу из кольца окружения.
2025-11-06 12:11:39
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Минобороны России сообщает о срыве 13 попыток ВСУ деблокировать окруженных боевиков в районе Красноармейска. Неприятель атаковал из района Гришино - всякий раз безуспешно. 

«Сорваны три попытки боевиков 425-го штурмового полка ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении», - добавили в МО РФ. 

Помимо этого, отмечено, что штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение боевиков в восточной части Центрального района Красноармейска, а также на территории западной промзоны. Штурмовики продолжают зачистку и населенных пунктов Гнатовка и Рог. Им удалось освободить от неприятеля 64 здания за сутки. А в Димитрове подразделениями 5-й мотострелковой бригады 51-й армии были освобождены за сутки 19 зданий. 

Сообщается о том, что в плен сдались два военнослужащих 68-й егерской бригады ВСУ. В районе Красноармейска и Димитрова за сутки удалось уничтожить более 220 украинских боевиков. Всего же в зоне ответственности группировки войск «Центр» уничтожили свыше 480 военнослужащих неприятеля.

Помимо этого, российское оборонное ведомство рассказало, что за сутки ВС РФ сорвали попытку ВСУ вырваться из кольца окружения в районе Купянска. Также российские военнослужащие пресекли прорыв штурмовой группы ВСУ к разрушенной переправе через реку Оскол в районе Петровки. У врага не вышло ее восстановить.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#красноармейск #котел #Гришино #Попытка деблокирования
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 