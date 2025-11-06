МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ЕК признались, что не могут запретить выдачу шенгенских виз россиянам

В ближайшее время требования к визам для граждан РФ будут ужесточены.
Константин Денисов 2025-11-06 15:06:27
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

ЕК не может ввести полный запрет на получение россиянами шенгенских виз. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе.

Также он анонсировал новости по этой теме в ближайшее время. Они будут касаться новых ограничений.

«Еврокомиссия изучает совместно со странами ЕС дополнительные меры по ограничению выдачи шенгенских виз гражданам России», - сказал Ламмерт.

По его словам, ранее ограничения не касались многократных виз, однако гражданам РФ стоит готовиться к изменению условий.

Ранее газета Politico писала, что в ЕС готовятся к полному прекращению выдачи шенгенских мультивиз российским гражданам. По данным издания, новые правила планируют ввести уже на этой неделе.

В РСТ перечислили возможные новые правила, включающие контроль за  перемещением, обязательное оформление страховки через иностранные банки, а также предоставление полностью оплаченных броней отелей и авиабилетов. Также, по мнению представителей организации, отказ ЕС выдавать шенгенские мультивизы мало что изменит для россиян.

#в стране и мире #Еврокомиссия #ограничения #Шенген #визы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 