В ЕК признались, что не могут запретить выдачу шенгенских виз россиянам

ЕК не может ввести полный запрет на получение россиянами шенгенских виз. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе.

Также он анонсировал новости по этой теме в ближайшее время. Они будут касаться новых ограничений.

«Еврокомиссия изучает совместно со странами ЕС дополнительные меры по ограничению выдачи шенгенских виз гражданам России», - сказал Ламмерт.

По его словам, ранее ограничения не касались многократных виз, однако гражданам РФ стоит готовиться к изменению условий.

Ранее газета Politico писала, что в ЕС готовятся к полному прекращению выдачи шенгенских мультивиз российским гражданам. По данным издания, новые правила планируют ввести уже на этой неделе.

В РСТ перечислили возможные новые правила, включающие контроль за перемещением, обязательное оформление страховки через иностранные банки, а также предоставление полностью оплаченных броней отелей и авиабилетов. Также, по мнению представителей организации, отказ ЕС выдавать шенгенские мультивизы мало что изменит для россиян.