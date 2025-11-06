Россиянам перечислили новые возможные ограничения на поездки в Европу

Дальнейшая политика ужесточения выдачи виз Европейского союза в отношении россиян может привести к контролю за их перемещением, обязательному оформлению страховки через иностранные банки, а также предоставлению полностью оплаченных броней отелей и авиабилетов. Об этом рассказали «Звезде» в Российском союзе туриндустрии.

Мера носит в большей степени демонстративный характер, так как страны Шенгенской зоны давно перестали выдавать долгосрочные визы, отметили в организации. Получение даже полугодового шенгена стало почти фантастическим событием.

«Следующим логичным шагом может стать ограничение туристических поездок и возможность посетить Европу по гуманитарным целям и для визитов к близким родственникам. Финальная точка - полный отказ въезда, но этот сценарий означает окончательный разрыв отношений между Европой и Россией, к чему ни одна из сторон пока не готова», - подчеркнули в РСТ.

Ранее газета Politico писала, что в Европейском союзе готовятся полностью прекратить выдачу шенгенских мультивиз гражданам России. По данным издания, новые правила планируют ввести уже на этой неделе.