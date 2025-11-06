МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиянам перечислили новые возможные ограничения на поездки в Европу

Контроль за перемещением, обязательное оформление страховки через иностранные банки, предоставление полностью оплаченных броней отелей и авиабилетов может встать на пути россиян при дальнейшем ужесточении визовой политики ЕС.
Игнат Далакян 2025-11-06 12:40:13
© Фото: Alicia Windzio, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Дальнейшая политика ужесточения выдачи виз Европейского союза в отношении россиян может привести к контролю за их перемещением, обязательному оформлению страховки через иностранные банки, а также предоставлению полностью оплаченных броней отелей и авиабилетов. Об этом рассказали «Звезде» в Российском союзе туриндустрии.

Мера носит в большей степени демонстративный характер, так как страны Шенгенской зоны давно перестали выдавать долгосрочные визы, отметили в организации. Получение даже полугодового шенгена стало почти фантастическим событием.

«Следующим логичным шагом может стать ограничение туристических поездок и возможность посетить Европу по гуманитарным целям и для визитов к близким родственникам. Финальная точка - полный отказ въезда, но этот сценарий означает окончательный разрыв отношений между Европой и Россией, к чему ни одна из сторон пока не готова», - подчеркнули в РСТ.

Ранее газета Politico писала, что в Европейском союзе готовятся полностью прекратить выдачу шенгенских мультивиз гражданам России. По данным издания, новые правила планируют ввести уже на этой неделе.

#евросоюз #Виза #РСТ #наш эксклюзив #шенгенская мультивиза #ужесточение визовой политики
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 