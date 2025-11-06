РСТ: отказ ЕС выдавать шенгенские мультивизы мало что изменит для россиян

Новые ограничения в выдаче россиянам шенгенских мультвиз Евросоюзом мало что изменят для граждан России. Об этом сообщили «Звезде» в Российском союзе туриндустрии.

«Реальная практика выдачи виз странами Шенгенской зоны уже давно соответствует декларируемым ограничениям - получение даже шестимесячного шенгена стало исключительным случаем», - говорится в сообщении.

В РСТ отметили, что официальные заявления лишь фиксируют сложившееся положение дел и не привносят существенных изменений в уже существующую процедуру получения виз. На основе проведенного анализа в Российском союзе туриндустрии сделали вывод, что ужесточение визовой политики носит в большей степени демонстративный характер. И это становится ясно, если взглянуть на статистику.

«Если в доковидный период россиянам ежегодно выдавалось около шести миллионов шенгенских виз, то сейчас эти показатели сократились более чем в 10 раз», - пояснили в организации.

Фактически Европейский союз лишь законодательно оформляет уже сложившуюся практику, сохраняя при этом пространство для маневра на случай возможной нормализации отношений в будущем, добавили в РСТ.

Ранее газета Politico писала, что в ЕС готовятся к полному прекращению выдачи шенгенских мультивиз российским гражданам. По данным издания, новые правила планируют ввести уже на этой неделе.