Минспорт подал апелляцию на недопуск лыжников РФ к квалификации на ОИ

Минспорт подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских лыжников к соревнованиям даже в нейтральном статусе. Об этом «Звезде» рассказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Мы считаем недопуск российских спортсменов к международным стартам абсолютно неприемлемым и противоречащим духу и принципам Олимпийской хартии», - подчеркнул Дегтярев.

Решение FIS не позволит лыжникам из России пройти квалификацию на зимние Олимпийские игры в 2026 году.

Как отметил Дегтярев, позиция России усилена недавним судебным прецедентом в санном спорте и бобслее, подтвердившим дискриминационный характер отстранений.

До этого CAS уже отменил решение Международной федерации санного спорта (FIL) и постановил допустить российских саночников к соревнованиям в нейтральном статусе. Кроме того, CAS признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса не приглашать российских теннисистов на соревнования.

Глава Минспорта РФ подчеркнул, что ведомство совместно с Олимпийским комитетом России и профильными спортивными федерациями продолжит добиваться восстановления прав российских спортсменов.