Минспорт обжалует решение FIS о недопуске российских лыжников до соревнований

Михаил Дегтярев назвал решение FIS неприемлемым.
Дима Иванов 2025-10-22 15:34:51
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал абсолютно неприемлемым и не имеющим ничего общего с олимпийскими принципами решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских спортсменов до международных соревнований.

«Минспорт и Олимпийский комитет России во взаимодействии с нашими лыжными федерациями подготовят апелляционные жалобы на это решение Совета FIS», - сказал Дегтярев телеканалу «Звезда».

Он подчеркнул, что позиция России усилилась благодаря недавнему прецеденту - судебному решению по бобслею, признавшему дискриминационный характер отстранений.

Ранее Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

