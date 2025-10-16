МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

CAS впервые признал дискриминацией санкции против спортсменов из РФ

ETTU в 2022 году решил отстранить российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц от всех международных соревнований.
Виктория Бокий 2025-10-16 19:44:21
© Фото: Marco Steinbrenner, Defodi Images, Globallookpress

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об исключении российских и белорусских спортсменов из соревнований. Об этом сообщает пресс-служба одной из юридических компаний Sila Lawyers.

ETTU в 2022 году решил отстранить российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц от всех международных соревнований. Причиной этому в Союзе назвали начало специальной военной операции.

«CAS постановил, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации, закрепленные как в конституции ETTU, так и в Олимпийской хартии», - говорится в сообщении юридической компании.

В документе подчеркивается, что CAS признал меру непропорциональной, так как не были рассмотрены менее ограничительные альтернативы. Например, участие спорстменов под нейтральным флагом.

Компания отмечает, что вынесенный вердикт стал первым случаем, когда судьи встали на сторону российских спортсменов. Однако это решение распространяется только на настольный теннис и не касается других видов спорта.

Ранее сообщалось, что обжаловать решение в CAS также планирует Федерация бобслея России. Наших спортсменов Международная федерация бобслея и скелетона решила отстранить от участия в Олимпиаде-2026.

#Спорт #суд #теннис #CAS #Российские спортсмены
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 