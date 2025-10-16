CAS впервые признал дискриминацией санкции против спортсменов из РФ

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об исключении российских и белорусских спортсменов из соревнований. Об этом сообщает пресс-служба одной из юридических компаний Sila Lawyers.

ETTU в 2022 году решил отстранить российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц от всех международных соревнований. Причиной этому в Союзе назвали начало специальной военной операции.

«CAS постановил, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации, закрепленные как в конституции ETTU, так и в Олимпийской хартии», - говорится в сообщении юридической компании.

В документе подчеркивается, что CAS признал меру непропорциональной, так как не были рассмотрены менее ограничительные альтернативы. Например, участие спорстменов под нейтральным флагом.

Компания отмечает, что вынесенный вердикт стал первым случаем, когда судьи встали на сторону российских спортсменов. Однако это решение распространяется только на настольный теннис и не касается других видов спорта.

Ранее сообщалось, что обжаловать решение в CAS также планирует Федерация бобслея России. Наших спортсменов Международная федерация бобслея и скелетона решила отстранить от участия в Олимпиаде-2026.