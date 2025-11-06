МО РФ показало кадры боевой работы штурмовиков в Димитрове

Минобороны России продемонстрировало видео с боевой работой штурмовых групп 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр». Бойцы продвигаются по улицам города Димитров.

Отмечено, что в этом городе военнослужащие освободили за сутки еще 19 зданий. Сейчас активные наступательные действия предпринимаются в направлении микрорайона Западный.

«В ходе продвижения штурмовики последовательно зачищают жилые и хозяйственные постройки, используемые украинскими боевиками в качестве укрытий и огневых точек», - говорится в сообщении.

Отмечено, что в ходе боев за Димитров ВС РФ применяют тактику малых боевых групп. Они координируются с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов. Это позволяет обходить опасные участки.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что наши военнослужащие отразили 13 попыток ВСУ деблокировать украинских боевиков, которых окружили под Красноармейском. Также удалось сорвать три попытки противника вырваться наружу из кольца окружения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.