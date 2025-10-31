Экипаж Т-72Б3М с трех выстрелов разнес склад ВСУ у Красноармейска

Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» с третьего выстрела уничтожил склад с боеприпасами и огневую точку ВСУ возле города Красноармейск в Донецкой Народной Республике. Кадры работы боевой машины показало Минобороны России.

Танкисты 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка работали с закрытой огневой позиции. Они получали целеуказания от наземной разведки и видеоинформацию с беспилотника в реальном времени. Это позволило им при помощи точных выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами с дистанции более шести километров поразить цель эффективно, сократив число выстрелов.

«Два пристрелочных выстрела, с третьего - попадание. Разведчики сообщили, что до ночи там горело», - рассказал командир танкового взвода лейтенант Михаил Красношлык.

В результате удара склад с боеприпасами взорвался. Были разрушены укрытия противника и поражена живая сила врага. Это создало условия для успешного продвижения штурмовых групп.

Метод полупрямой наводки с постоянной корректировкой по данным беспилотников помогает танковым экипажам наносить точные и быстрые удары. Для его успешного применения нужна слаженная работа разведки, операторов БПЛА и танкистов, а также обмен информацией в реальном времени.

Ранее экипаж Т-72Б3М уничтожил командный пункт ВСУ под Красноармейском. Танкисты нанесли удар с закрытой огневой позиции на дистанции до 10 километров с использованием 125-мм осколочно-фугасных снарядов.