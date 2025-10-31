МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Т-72Б3М с трех выстрелов разнес склад ВСУ у Красноармейска

Удар наносился 125-мм осколочно-фугасными снарядами с дистанции более шести километров.
2025-10-31 07:11:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» с третьего выстрела уничтожил склад с боеприпасами и огневую точку ВСУ возле города Красноармейск в Донецкой Народной Республике. Кадры работы боевой машины показало Минобороны России.

Танкисты 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка работали с закрытой огневой позиции. Они получали целеуказания от наземной разведки и видеоинформацию с беспилотника в реальном времени. Это позволило им при помощи точных выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами с дистанции более шести километров поразить цель эффективно, сократив число выстрелов.

«Два пристрелочных выстрела, с третьего - попадание. Разведчики сообщили, что до ночи там горело», - рассказал командир танкового взвода лейтенант Михаил Красношлык.

В результате удара склад с боеприпасами взорвался. Были разрушены укрытия противника и поражена живая сила врага. Это создало условия для успешного продвижения штурмовых групп.

Метод полупрямой наводки с постоянной корректировкой по данным беспилотников помогает танковым экипажам наносить точные и быстрые удары. Для его успешного применения нужна слаженная работа разведки, операторов БПЛА и танкистов, а также обмен информацией в реальном времени.

Ранее экипаж Т-72Б3М уничтожил командный пункт ВСУ под Красноармейском. Танкисты нанесли удар с закрытой огневой позиции на дистанции до 10 километров с использованием 125-мм осколочно-фугасных снарядов.

#Минобороны России #ДНР #Т-72Б3М #красноармейск #группировка войск «Центр»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 