Боевики ВСУ атаковали Горловку беспилотником-камикадзе

Украинские националисты применили беспилотник-камикадзе при ударе по Горловке в Донецкой Народной Республике. Летательный объект атаковал центр города. ЧП зафиксировано в 23:10. Об этом сообщил сервис по информированию о текущей ситуации с обстрелами со стороны ВСУ.

«Зафиксирована атака БПЛА со стороны ВФУ по направлению: 23:10 - населенный пункт. Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе», - уточнили в ведомстве.

Перед этим происшествием Управление по вопросам документирования военных преступлений Украины Администрации главы и правительства ДНР уточнило, что есть пострадавшие из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

В центральной части Горловки пострадал мужчина 1967 года рождения из-за сброса ВОП с беспилотника на автомобиль. Также частично остался без света жилой массив «Комсомолец», поселок шахты имени Ю.А. Гагарина, поселок шахты «19/20».