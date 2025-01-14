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Боевики ВСУ атаковали Горловку беспилотником-камикадзе

ВСУ в 23:10 нанесли удар по центру Горловки в ДНР беспилотником-камикадзе.
Дарина Криц 2025-01-14 00:26:13
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Украинские националисты применили беспилотник-камикадзе при ударе по Горловке в Донецкой Народной Республике. Летательный объект атаковал центр города. ЧП зафиксировано в 23:10. Об этом сообщил сервис по информированию о текущей ситуации с обстрелами со стороны ВСУ.

«Зафиксирована атака БПЛА со стороны ВФУ по направлению: 23:10 - населенный пункт. Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе», - уточнили в ведомстве.

Перед этим происшествием Управление по вопросам документирования военных преступлений Украины Администрации главы и правительства ДНР уточнило, что есть пострадавшие из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

В центральной части Горловки пострадал мужчина 1967 года рождения из-за сброса ВОП с беспилотника на автомобиль. Также частично остался без света жилой массив «Комсомолец», поселок шахты имени Ю.А. Гагарина, поселок шахты «19/20».

#в стране и мире #ДНР #Горловка #обстрелы всу #дрон-камикадзе
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