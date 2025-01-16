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Появились новые фигуранты дела о теракте против Игоря Кириллова

В Следственном комитете заявили об установлении причастности к совершению теракта Батухана Точиева и Рамазана Падиева.
Андрей Аркадьев 2025-01-16 13:54:56
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Следственный комитет сообщил о появлении новых фигурантов в деле о теракте против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Их имена Батухан Точиев и Рамазан Падиев.

Как утверждают в ведомстве, Точиев и Падиев обеспечили исполнителя преступления жильем в Подмосковье. Они сняли для Ахмаджона Курбонова, задержанного по подозрению в убийстве, комнату в хостеле, где он должен был спрятаться, совершив преступление.

В СК РФ подчеркнули, что Точиев и Падиев арендовали жилье предполагаемому исполнителю убийства по распоряжению «неустановленного куратора». Последний перечислял деньги Точиеву, который платил за аренду.

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты утром 17 декабря в результате взрыва на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом.

Ранее наш телеканал показал кадры следственного эксперимента с задержанным по делу убийства Кириллова. Подозреваемым оказался гражданин Узбекистана. Фигуранта заключили под стражу.

Начальника войск РХБЗ похоронили в подмосковных Мытищах. На церемонии министр обороны РФ Андрей Белоусов передал «Золотую Звезду» Героя РФ вдове погибшего.

#Теракт #убийство #кириллов #СК РФ #фигуранты
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