Появились новые фигуранты дела о теракте против Игоря Кириллова

Следственный комитет сообщил о появлении новых фигурантов в деле о теракте против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Их имена Батухан Точиев и Рамазан Падиев.

Как утверждают в ведомстве, Точиев и Падиев обеспечили исполнителя преступления жильем в Подмосковье. Они сняли для Ахмаджона Курбонова, задержанного по подозрению в убийстве, комнату в хостеле, где он должен был спрятаться, совершив преступление.

В СК РФ подчеркнули, что Точиев и Падиев арендовали жилье предполагаемому исполнителю убийства по распоряжению «неустановленного куратора». Последний перечислял деньги Точиеву, который платил за аренду.

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты утром 17 декабря в результате взрыва на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом.

Ранее наш телеканал показал кадры следственного эксперимента с задержанным по делу убийства Кириллова. Подозреваемым оказался гражданин Узбекистана. Фигуранта заключили под стражу.

Начальника войск РХБЗ похоронили в подмосковных Мытищах. На церемонии министр обороны РФ Андрей Белоусов передал «Золотую Звезду» Героя РФ вдове погибшего.