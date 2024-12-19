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Появились кадры следственного эксперимента с задержанным за убийство Кириллова

Территорию у подъезда на время следственных действий оцепили.
Анна Касаткина 2024-12-19 10:51:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

С задержанным за убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова провели следственный эксперимент на месте преступления. Уроженец Узбекистана прибыл на место в сопровождении силовиков.

На месте мужчина рассказал, как действовал в день теракта, передает наш корреспондент.

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли 17 декабря при взрыве СВУ, установленного на самокат у подъезда военачальника. Предполагаемого исполнителя теракта задержали в деревне Черное в Подмосковье по горячим следам. Он признался, что его завербовали украинские спецслужбы, пообещав вознаграждение в виде 100 тысяч долларов и въезда в Евросоюз.

#Теракт #игорь кириллов #убийство #наш эксклюзив #следственный эксперимент
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