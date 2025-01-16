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Врач назвал признаки отравления мазутом

Главврач Домодедовской больницы отметил, что воздействие мазута может изменить кислотный состав крови человека.
Алексей Курильченко 2025-01-16 12:34:47
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

При работе с мазутом следует уделять большое внимание защите органов дыхания и кожи, так как это вещество токсично и может повлиять на кислотный состав крови, что приведет к плохому самочувствию. О признаках отравления «Звезде» рассказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов, комментируя сообщение регионального Минздрава об отравлении 146 участников очистки мазута на побережьях Краснодарского края.

«Мазут состоит из сероводородов и углеродов. Их испарения могут вызывать ингаляционные отравления. При вдыхании происходит изменение кислотного состава крови - от этого возникают головные боли, тошнота, рвота. Как правило, при прекращении вдыхания этих паров, на свежем воздухе состояние человека нормализуется», - рассказал эксперт.

При более тяжелых отравлениях человека следует направить в больницу. У медиков имеется специальное оборудование для восстановления кислотности крови. Помимо отравления при вдыхании паров, мазут может нанести вред и при контакте с кожей, отметил Осипов.

«Всасывание химических продуктов мазута в кожу также вызывает изменения кислотности. Чтобы этого избежать, нужно надевать специальный защитный костюм и респираторы высокой степени защиты, а иногда даже противогазы. Кроме того, необходимо делать перерывы в работе с мазутом - через час работы нужно минут на 15 отойти и подышать свежим воздухом», - заявил Осипов.

Главврач добавил, что отравление мазутом само по себе не может привести к летальному исходу при соблюдении всех правил безопасности.

Напомним, что 15 декабря в результате шторма в Керченском проливе были повреждены два российских танкера, перевозившие топочный мазут. В результате масса постепенно стала выбрасываться в прибрежные зоны Краснодарского края и Крыма. Для ликвидации последствий выброса в регионы направились сотрудники МЧС и волонтеры. 

#отравление #наш эксклюзив #домодедовская центральная городская больница #мазут #андрей осипов
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