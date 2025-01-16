Попова заявила, что рыба в Черном море соответствует нормам

В данный момент не найдены отклонения в качестве рыбы и морепродуктов, выловленных в Черном море после разлива мазута. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, было выполнено около 200 проб.

«Пока отклонений мы не видим, нарушений мы не видим», - подчеркнула глава надзорного ведомства.

Ранее один из депутатов Государственной думы РФ попросил Анну Попову ограничить вылов морепродуктов в Черном и Азовском морях. Также заявлялось о необходимости проверить частные рыбные хозяйства.

Напомним, 15 декабря прошлого года во время шторма в Керченском проливе были повреждены два российских танкера, перевозившие мазут. В результате крушения нефтепродукты попали в воду. Катастрофа привела к сильному загрязнению, а также к массовой гибели птиц и морских животных.