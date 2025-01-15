МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Попову попросили ограничить вылов рыбы после ЧП с танкерами на Кубани

Депутат Госдумы попросил ограничить вылов рыбы в Черном и Азовских морях, поскольку после разлива мазута из танкеров он может оказаться в рыбе, а та - на столе россиян.
Дарина Криц 2025-01-15 04:25:05
© Фото: Belkin Alexey news.ru Globallookpress

Депутат партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (СЗРП) первый заместитель руководителя фракции СЗРП, первый заместитель председателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусев обратился к главе Роспотребнадзора по поводу ситуации с выловом рыбы после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов у Керченского пролива.

На имя Анны Поповой он направил письмо, в котором попросил ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Черном и Азовском морях по причине загрязнения водоемов мазутом. Также Гусев попросил проверить частные рыбные хозяйства. ТАСС располагает текстом обращения депутата.

«Прошу вас провести проверку хозяйств по искусственному разведению морепродуктов в акватории Черного и Азовского морей, а также ограничить вылов рыбы и морепродуктов из естественной среды обитания, пострадавшей от загрязнения морепродуктами», - обратился парламентарий к руководителю Роспотребнадзора.

Гусев обратил внимание, что продукты переработки нефти могут накапливаться в различных видах рыб, как живущих в естественных условиях, так и в искусственно разводимых. В дальнейшем эта продукция попадет к российским потребителям.

#в стране и мире #Черное море #танкеры #Азовское море #разлив мазута
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 