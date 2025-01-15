Попову попросили ограничить вылов рыбы после ЧП с танкерами на Кубани

Депутат партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (СЗРП) первый заместитель руководителя фракции СЗРП, первый заместитель председателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусев обратился к главе Роспотребнадзора по поводу ситуации с выловом рыбы после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов у Керченского пролива.

На имя Анны Поповой он направил письмо, в котором попросил ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Черном и Азовском морях по причине загрязнения водоемов мазутом. Также Гусев попросил проверить частные рыбные хозяйства. ТАСС располагает текстом обращения депутата.

«Прошу вас провести проверку хозяйств по искусственному разведению морепродуктов в акватории Черного и Азовского морей, а также ограничить вылов рыбы и морепродуктов из естественной среды обитания, пострадавшей от загрязнения морепродуктами», - обратился парламентарий к руководителю Роспотребнадзора.

Гусев обратил внимание, что продукты переработки нефти могут накапливаться в различных видах рыб, как живущих в естественных условиях, так и в искусственно разводимых. В дальнейшем эта продукция попадет к российским потребителям.