Дорогу на границе Украины и Белоруссии заблокировали валунами

Дорогу на границе между Украиной и Белоруссией забаррикадировали громадными валунами. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на издание «Страна.ua».

Проезд также перегородили противотанковыми ежами и бетонными столбами. Кроме того, от дороги в лес протянули колючую проволоку.

Напомним, прошлой осенью Польша завершила строительство первого участка линии укреплений на границе с Россией. Проект «Восточный щит» был объявлен в начале мая минувшего года. Стоимость программы оценивается в 10 миллиардов злотых. Она предполагает установку оборонительных сооружений на границе с РФ и Белоруссией.

Предполагается, что польская линия обороны «Восточный щит» охватит и границу с Украиной.