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Дорогу на границе Украины и Белоруссии заблокировали валунами

Проезд также перегородили противотанковыми ежами.
Сергей Лебедев 2025-01-16 10:02:33
© Фото: Vyacheslav Madiyevskyy, Keystone Press Agency, Global Look Press

Дорогу на границе между Украиной и Белоруссией забаррикадировали громадными валунами. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на издание «Страна.ua».

Проезд также перегородили противотанковыми ежами и бетонными столбами. Кроме того, от дороги в лес протянули колючую проволоку.

Напомним, прошлой осенью Польша завершила строительство первого участка линии укреплений на границе с Россией. Проект «Восточный щит» был объявлен в начале мая минувшего года. Стоимость программы оценивается в 10 миллиардов злотых. Она предполагает установку оборонительных сооружений на границе с РФ и Белоруссией.

Предполагается, что польская линия обороны «Восточный щит» охватит и границу с Украиной.

#в стране и мире #белоруссия #Украина #укрепления #Валуны #Восточный щит
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