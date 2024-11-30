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Польская линия обороны «Восточный щит» охватит границу с Украиной

Дональд Туск объяснил это желанием «чувствовать себя в безопасности на всей восточной границе».
Сергей Лебедев 2024-11-30 17:46:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Польская линия обороны «Восточный щит» охватит границу с Украиной. Об этом сегодня заявил премьер-министр республики Дональд Туск. По его словам, возведение укреплений является «инвестицией в мир».

«Наши действия будут также касаться защиты границы с Украиной... Мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя в безопасности на всем протяжении восточной границы», - сказал политик.

Напомним, сегодня Дональд Туск посетил первый построенный участок линии обороны у села Домбрувка на границе с Калининградской областью. Там установили бетонные ежи и вырыли противотанковые рвы.

Напомним, проект «Восточный щит» был объявлен в начале мая этого года. Его реализация началась около месяца назад. Стоимость создания укреплений оценивается примерно в 2,5 миллиарда долларов.

#в стране и мире #Украина #Польша #граница #Киев #Варшава #Дональд Туск #укрепления #Восточный щит
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