Корреспондент нашего телеканала Анастасия Авсюк пообщалась с российскими штурмовиками, участвовавшими в освобождении населенного пункта Песчаное на территории Донецкой Народной Республики. Бойцы рассказали о тактических уловках, использовавшихся против украинских боевиков при освобождении Песчаного.

Наши штурмовики отвлекли противника и начали продвигаться с двух сторон. Пока одна группа перетягивала внимание врага на себя, другая нанесла удар.

«Там была очень большая "открытка", то есть открытая местность. Через поле - 400 с лишним метров - приходилось под свистом пуль пробираться по двоечкам. Я лично бежал, и прям пули над головой свистели», - рассказал штурмовик Андрей Кирильцев корреспонденту «Звезды».



Позиции ВСУ громила российская артиллерия, а также операторы БПЛА. Врага выбивали из частных домов и лесопосадок. При этом бои велись несколько недель.

Ранее Минобороны России продемонстрировало кадры боев за населенный пункт Украинка, за которую бились подразделения из состава 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии. Украинкой овладели российские военнослужащие в результате решительных действий.

До этого российское оборонное ведомство показало видео штурма населенного пункта Нескучное. Также на кадрах можно увидеть водружение российского флага.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.