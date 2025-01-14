МО РФ показало штурм Нескучного и водружение российского флага

Минобороны России продемонстрировало кадры штурма Нескучного в Донецкой Народной Республике, а также водружение российского триколора на территории взятого под контроль села.

Государственный символ установили на крышу одного из зданий. Таким образом бойцы ВС РФ обозначили, что территория находится под контролем российской стороны. Штурмовики зачистили при освобождении населенного пункта порядка 400 зданий.

В описании к видео сказано, что агломерация Нескучного, Времевки и Великой Новоселки расположена на стыке границ ДНР и Запорожской области и является стратегически важным узлом обороны и логистики для ВСУ, который постепенно переходит под контроль наших подразделений.

В сегодняшней сводке Минобороны о проведении спецоперации сообщалось, что российские войска освободили Нескучное и Терны в ДНР. Нескучное взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток», а Терны заняли подразделения группировки войск «Запад».

Накануне Минобороны отчиталось об освобождении Песчаного в ДНР. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.