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Минобороны России показало кадры боев за Украинку в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр».
2025-01-15 13:43:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российское оборонное ведомство продемонстрировало видеонарезку с различными эпизодами боев за населенный пункт Украинка на Красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике.  

Населенный пункт освободили подразделения группировки «Центр» из состава 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии.   

В МО РФ отметили, что вначале в районе Украинки расчеты беспилотников выявили огневые позиции противника и скопления живой силы ВСУ в лесополосах. Потом для уничтожения этих целей задействовали артиллерию и ударные дроны. 

«Штурмовые группы успешно ведут боевые действия против украинских националистов, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ», - говорится в сообщении. 

Мотострелки, артиллеристы и танкисты группировки войск «Центр» продолжают громить боевиков, освобождая все новые и новые населенные пункты на территории ДНР, подчеркнули в Минобороны России.

Ранее российское оборонное ведомство показало штурм Нескучного и водружение российского флага. В тот раз наши штурмовики зачистили при освобождении населенного пункта порядка 400 зданий.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ДНР #Донбасс #освобождение #спецоперация #боевые действия #украинка
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