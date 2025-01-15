Минобороны России показало кадры боев за Украинку в ДНР

Российское оборонное ведомство продемонстрировало видеонарезку с различными эпизодами боев за населенный пункт Украинка на Красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике.

Населенный пункт освободили подразделения группировки «Центр» из состава 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии.

В МО РФ отметили, что вначале в районе Украинки расчеты беспилотников выявили огневые позиции противника и скопления живой силы ВСУ в лесополосах. Потом для уничтожения этих целей задействовали артиллерию и ударные дроны.

«Штурмовые группы успешно ведут боевые действия против украинских националистов, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ», - говорится в сообщении.

Мотострелки, артиллеристы и танкисты группировки войск «Центр» продолжают громить боевиков, освобождая все новые и новые населенные пункты на территории ДНР, подчеркнули в Минобороны России.

Ранее российское оборонное ведомство показало штурм Нескучного и водружение российского флага. В тот раз наши штурмовики зачистили при освобождении населенного пункта порядка 400 зданий.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.