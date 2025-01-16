МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава ХАМАС предупредил, что противостояние с Израилем продолжится

Лидер ХАМАС Аль-Хейя уверен, что Израиль не смог покорить палестинцев, и ничего не добился, кроме разрушений и жертв.
Марина Крижановская 2025-01-16 00:28:47
© Фото: Ilan Assayag XinHua Globallookpress

Глава радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа и одновременно представитель палестинцев на переговорах с Израилем Халиль аль-Хейя заявил, что противостояние с еврейским государством продолжится.

«Обещаем, что палестинцы будут восстановлены во всех своих правах. Мы разгромим оккупантов нашей земли и наших святынь. Не забудем и не простим», - пообещал публично Аль-Хейя.

Также он обратился с поздравлением к своей нации, отметив, что наступил исторический момент и поздравив палестинцев в секторе Газа «с этим достижением».

Также глава ХАМАС выступил с заявлением, что за год боевых действий в Газе Израиль «так и не смог покорить палестинский народ». Кроме того, ничего не добился, за исключением разрушений инфраструктуры и жертв среди мирных граждан, и всему этому подводится черта в виде соглашения о прекращении огня.

Как стало известно 15 января, Израиль и члены движения ХАМАС договорились прекратить огонь и обменять заложников. Первый этап продлится в течение 42 дней, во время него ХАМАС готов освободить 33 израильских заложников.

По достижении этого соглашения ХАМАС поблагодарило Россию и многие другие страны за оказанную поддержку.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #ХАМАС #палестино-израильский конфликт #Халиль аль-Хейя #соглашение о прекращении огня
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 