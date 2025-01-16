Глава ХАМАС предупредил, что противостояние с Израилем продолжится

Глава радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа и одновременно представитель палестинцев на переговорах с Израилем Халиль аль-Хейя заявил, что противостояние с еврейским государством продолжится.

«Обещаем, что палестинцы будут восстановлены во всех своих правах. Мы разгромим оккупантов нашей земли и наших святынь. Не забудем и не простим», - пообещал публично Аль-Хейя.

Также он обратился с поздравлением к своей нации, отметив, что наступил исторический момент и поздравив палестинцев в секторе Газа «с этим достижением».

Также глава ХАМАС выступил с заявлением, что за год боевых действий в Газе Израиль «так и не смог покорить палестинский народ». Кроме того, ничего не добился, за исключением разрушений инфраструктуры и жертв среди мирных граждан, и всему этому подводится черта в виде соглашения о прекращении огня.

Как стало известно 15 января, Израиль и члены движения ХАМАС договорились прекратить огонь и обменять заложников. Первый этап продлится в течение 42 дней, во время него ХАМАС готов освободить 33 израильских заложников.

По достижении этого соглашения ХАМАС поблагодарило Россию и многие другие страны за оказанную поддержку.