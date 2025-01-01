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Десятки человек получили ранения при давке в метро Дохи

Люди собрались на праздничный концерт и запуски салютов по случаю наступления Нового года, а когда начали заходить в дохийское метро, то возникла большая давка.
Марина Крижановская 2025-01-01 05:29:05
© Фото: Vladimir Baranov Global Look Press

В катарской столице Дохе пострадали десятки человек при входе на станцию метро. Давка произошла после новогоднего празднования в пригороде, когда окончился праздничный концерт и фейерверк.

«Во вторник вечером в столице Катара Дохе произошла давка у входа на станцию ​​метро, ​​в результате которой десятки людей получили ранения», - сообщило арабоязычное издание «Аль-Биляд».

Наступление Нового 2025 года празднуют большое количество столиц в мире. Жители собираются на главных площадях для встречи очередного года и запуска фейерверков.

В России граждан страны с наступлением 2025 года поздравили президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Предстоящий год, по заявлению Путина, станет Годом Защитника Отечества в связи с 80-летием победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне. 

#в стране и мире #метро #катар #Доха #давка #ранения людей #Новый 2025 год
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