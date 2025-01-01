Десятки человек получили ранения при давке в метро Дохи

В катарской столице Дохе пострадали десятки человек при входе на станцию метро. Давка произошла после новогоднего празднования в пригороде, когда окончился праздничный концерт и фейерверк.

«Во вторник вечером в столице Катара Дохе произошла давка у входа на станцию ​​метро, ​​в результате которой десятки людей получили ранения», - сообщило арабоязычное издание «Аль-Биляд».

Наступление Нового 2025 года празднуют большое количество столиц в мире. Жители собираются на главных площадях для встречи очередного года и запуска фейерверков.

В России граждан страны с наступлением 2025 года поздравили президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Предстоящий год, по заявлению Путина, станет Годом Защитника Отечества в связи с 80-летием победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне.