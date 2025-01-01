МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мишустин назвал причины, позволившие России преодолеть вызовы 2024 года

Премьер РФ поздравил граждан России с праздниками и пожелал всем достичь поставленных целей, крепкого здоровья и теплоты семейного очага. 
Марина Крижановская 2025-01-01 03:37:06
© Фото: Roman Naumov URA.RU Globallookpress

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым 2025 годом и с предстоящим Рождеством Христовым. Он отметил, что эти праздники всеми любимые, которые в нашей стране ждут с особым волнением. В это время подводят итоги, думают о будущем.

Прошедший 2024 год стал доказательством того, что справиться с любыми трудностями можно при единении и взаимной поддержке. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Правительства РФ.

«Уходящий год еще раз доказал, что сплочение общества и взаимная поддержка позволяют справляться с любыми вызовами, решать важнейшие государственные задачи, реализовывать масштабные проекты. Вместе мы делаем нашу страну сильнее», - констатировал премьер Мишустин.

Он пожелал гражданам России в наступающем году достижения всех поставленных целей и исполнения их мечтаний, новых возможностей, а также крепкого здоровья, счастья, благополучия и теплоты семейного очага.

Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении назвал защиту суверенитета государства делом чести. Также он призвал граждан гордиться достижениями нашей страны: за первую четверть XXI века в России произошло много значимых событий, достигнуты многие цели и преодолено множество трудностей.

#Россия #в стране и мире #михаил мишустин #премьер-министр #поздравление #рождество христово #Новый год 2025
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 