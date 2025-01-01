Мишустин назвал причины, позволившие России преодолеть вызовы 2024 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым 2025 годом и с предстоящим Рождеством Христовым. Он отметил, что эти праздники всеми любимые, которые в нашей стране ждут с особым волнением. В это время подводят итоги, думают о будущем.

Прошедший 2024 год стал доказательством того, что справиться с любыми трудностями можно при единении и взаимной поддержке. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Правительства РФ.

«Уходящий год еще раз доказал, что сплочение общества и взаимная поддержка позволяют справляться с любыми вызовами, решать важнейшие государственные задачи, реализовывать масштабные проекты. Вместе мы делаем нашу страну сильнее», - констатировал премьер Мишустин.

Он пожелал гражданам России в наступающем году достижения всех поставленных целей и исполнения их мечтаний, новых возможностей, а также крепкого здоровья, счастья, благополучия и теплоты семейного очага.

Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении назвал защиту суверенитета государства делом чести. Также он призвал граждан гордиться достижениями нашей страны: за первую четверть XXI века в России произошло много значимых событий, достигнуты многие цели и преодолено множество трудностей.