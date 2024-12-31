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«Все будет хорошо»: Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Глава государства отметил, что Россия страна сильная и независимая и может дать ответ на сложнейшие вызовы.
Игнат Далакян 2024-12-31 16:30:34
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.

По словам главы государства, первая четверть XXI века в России была «наполнена многими, историческими значимыми, масштабными событиями».

«Наша страна, независимая и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. Уверены, что все будет хорошо, будем идти только вперед», - считает Путин.

Он добавил, что сейчас «помыслы и надежды» миллионов российских граждан «вместе с бойцами и командирами».

«Вы подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд - защищать Россию», - обратился к военнослужащим верховный главнокомандующий ВС РФ.

Также глава государства напомнил, что в следующем году отмечают 80-летие победы во Второй мировой войне. Путин добавил, что наступающий год в стране объявлен годом «защитника Отечества».

#Новый год #Владимир Путин #поздравление
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