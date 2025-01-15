Острова мазута: на Кубани завершают ликвидацию последствий разлива нефти

В Краснодарском крае завершается процесс очистки вод Черного моря и побережья от разлившегося мазута из танкера «Волгонефть-239».

Нефтепродукт счищают лопатами, ловят в воде сетями и грузят экскаватором. В эти дни от холода мазут стал вязким, как пластилин.

«Лопату втыкаешь в мазут - все, и тащишь его в определенную точку», - сообщил спасатель МЧС РФ Леонид Елисеев.

У берегов Тамани дежурят корабли со всех окрестных портов. Они натягивают боны, вылавливают целые острова мазута. У прибрежных камней - специальные пластиковые ограждения, которые держатся на воде, не тонут, защищают бухту и не дают мазуту уйти в открытое море. Также боны защищают прибрежные камни от мазута, с которых его снимать очень непросто, поскольку он сильно въедается.

Работы по ликвидации последствий ЧС идут круглосуточно. Одни самосвалы привозят грунт для строительства заводи вокруг кормы танкера, другие загрязненный мазутом грунт увозят на переработку, которого уже успели собрать 162 тысячи тонн.

Помимо создания искусственной насыпи, которая будет как магистраль к кормовой части танкера и поможет откачать мазут, планируется создание искусственной заводи, которая убережет судно в случае шторма.

Глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что спасатели перешли ко второму этапу ликвидации последствий разлива нефтепродуктов - обвалованию. Оно будет происходить с двух сторон. После окончания обвалования продолжат прогревать воду и выкачивать оставшееся топливо.