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Откачку мазута с «Волгонефти-239» начнут через два-три дня

После завершения строительства искусственной насыпи к танкеру начнется откачка мазута из севшего на мель судна.
Игнат Далакян 2025-01-14 17:06:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Откачку мазута из севшего на мель танкера «Волгонефть-239» начнут через двое-трое суток, когда завершится строительство искусственной насыпи к кораблю. Об этом рассказал «Звезде» заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун.

«Работу организовали. Порядка 120 единиц техники - самосвалы, которые круглосуточно завозят, делим на две смены - три бульдозера на месте работают. За последние сутки отсыпали порядка 100 метров этого гидротехнического сооружения. То есть временная обваловка, которая будет полностью создаваться вокруг танкера», - рассказал замглавы региона.

Он добавил, что такая конструкция необходима для того, чтобы мазут не попал в море во время откачки. Работу планируют завершить в ближайшие двое-трое суток.

Ранее вокруг кормы танкера «Волгонефть-239» начали создавать искусственный вал, чтобы обезопасить море от повторных выбросов токсинов при откачке. Такое сооружение также даст возможность подъезда техники для сбора вытекшего мазута.

#Краснодарский край #танкер #наш эксклюзив #мазут #откачка #«Волгонефть-239»
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