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Число погибших от отравления алкоголем в Стамбуле возросло до 23

Всего с начала года от отравления поддельным алкоголем в столице Турции скончались 34 человека.
Анастасия Бобылева 2025-01-15 23:49:53
© Фото: Li Zhenbei XinHua Globallookpress

Количество погибших от отравления поддельным алкоголем в Стамбуле увеличилось до 23 человек, еще 32 человека попали в больницу. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

«За последние 48 часов произошло 66 случаев отравления алкоголем, 23 отравившихся скончались», - цитирует сообщение ТАСС.

Всего с начала года от отравления поддельным алкоголем в турецкой столице скончались 34 человека.

Ранее сообщалось, что в результате употребления контрафактного алкоголя в Стамбуле погибли 11 человек. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан Туркменистана по подозрению в отравлении этих людей.

#в стране и мире #Турция #отравление #стамбул
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