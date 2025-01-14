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В Стамбуле задержали двух туркменов по подозрению в гибели 11 человек

Уточняется, что задержанные - граждане Туркмении. Они подозреваются в отравлении поддельным алкоголем 38 человек.
Глеб Владовский 2025-01-14 22:40:54
© Фото: David Speier ZUMAPRESS.com Globallookpress

В Стамбуле сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Уточняется, что задержанные - граждане Туркменистана. Их подозревают в отравлении поддельным алкоголем не менее 38 человек. Из числа пострадавших - 26 иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Стамбуле 11 человек скончались в результате отравления контрафактным алкоголем. Всего за помощью в медучреждения города обратились 38 пострадавших.

#в стране и мире #Турция #туркменистан #Задержание #контрафактная продукция #Поддельный алкоголь
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