В Турции за сутки 11 человек погибли от отравления поддельным алкоголем

В Стамбуле за минувшие сутки 11 человек скончались в результате отравления поддельным алкоголем. Об этом сообщило агентство Anadolu.

«В различные больницы Стамбула с жалобами после употребления контрафактного алкоголя обратились 38 человек, из них 26 иностранцев», - говорится в материале.

Уточняется, что из числа иностранцев, пятеро - граждане Узбекистана. Всего с конца ноября 2024 года в Стамбуле скончались 37 человек.

К настоящему времени правоохранители задержали 36 подозреваемых и изъяли по подозрению в производстве и распространении поддельного алкоголя. Также сообщается, что всего изъяли более 287 тонн контрафакта.