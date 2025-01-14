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В Турции за сутки 11 человек погибли от отравления поддельным алкоголем

Всего в больницы города за помощью обратились 38 человек.
Глеб Владовский 2025-01-14 21:05:23
© Фото: Safar Rajabov XinHua Globallookpress

В Стамбуле за минувшие сутки 11 человек скончались в результате отравления поддельным алкоголем. Об этом сообщило агентство Anadolu.

«В различные больницы Стамбула с жалобами после употребления контрафактного алкоголя обратились 38 человек, из них 26 иностранцев», - говорится в материале.

Уточняется, что из числа иностранцев, пятеро - граждане Узбекистана. Всего с конца ноября 2024 года в Стамбуле скончались 37 человек.

К настоящему времени правоохранители задержали 36 подозреваемых и изъяли по подозрению в производстве и распространении поддельного алкоголя. Также сообщается, что всего изъяли более 287 тонн контрафакта.

#в стране и мире #Алкоголь #Турция #погибшие #Поддельный алкоголь
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