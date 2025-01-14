В Турции за сутки 11 человек погибли от отравления поддельным алкоголем

В Стамбуле за минувшие сутки 11 человек скончались в результате отравления поддельным алкоголем. Об этом сообщило агентство Anadolu.
«В различные больницы Стамбула с жалобами после употребления контрафактного алкоголя обратились 38 человек, из них 26 иностранцев», - говорится в материале.
Уточняется, что из числа иностранцев, пятеро - граждане Узбекистана. Всего с конца ноября 2024 года в Стамбуле скончались 37 человек.
К настоящему времени правоохранители задержали 36 подозреваемых и изъяли по подозрению в производстве и распространении поддельного алкоголя. Также сообщается, что всего изъяли более 287 тонн контрафакта.
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