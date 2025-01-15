Москалькова пообщалась с возвращенными по обмену бойцами

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пообщалась с военнослужащими, возвращенными из плена в рамках обмена с Украиной. Об этом омбудсмен сообщила в Telegram-канале и разместила фото и видео, на которых она общается с участниками спецоперации.

«Совместно с омбудсменом Украины лично пообщались с военными с обеих сторон. Из первых уст получили информацию об условиях содержания и медицинской помощи», - написала она.

Об обмене пленными между Москвой и Киевом ранее сообщило Минобороны России. Процедура прошла по формуле 25 на 25. Обмен с украинской стороной состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Уточнялось, что российские военные находятся на территории Белоруссии, откуда их позднее доставят в РФ. С бойцами работают психологи, им оказали необходимую медицинскую помощь и дали связаться с родственниками.

Ранее, в декабре прошлого года, в Минобороны сообщили, что в результате переговоров домой вернулись 150 российских военнослужащих.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.