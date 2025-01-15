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Москалькова пообщалась с возвращенными по обмену бойцами

Москалькова поблагодарила Минобороны России, спецслужбы России и всех, кто участвовал в организации этого процесса, за профессионализм и самоотдачу.
2025-01-15 17:14:46
© Фото: Официальный канал Уполномоченного по правам человека в РФ © Видео: Официальный канал Уполномоченного по правам человека в РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пообщалась с военнослужащими, возвращенными из плена в рамках обмена с Украиной. Об этом омбудсмен сообщила в Telegram-канале и разместила фото и видео, на которых она общается с участниками спецоперации.

«Совместно с омбудсменом Украины лично пообщались с военными с обеих сторон. Из первых уст получили информацию об условиях содержания и медицинской помощи», - написала она.

Об обмене пленными между Москвой и Киевом ранее сообщило Минобороны России. Процедура прошла по формуле 25 на 25. Обмен с украинской стороной состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Уточнялось, что российские военные находятся на территории Белоруссии, откуда их позднее доставят в РФ. С бойцами работают психологи, им оказали необходимую медицинскую помощь и дали связаться с родственниками.

Ранее, в декабре прошлого года, в Минобороны сообщили, что в результате переговоров домой вернулись 150 российских военнослужащих.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#в стране и мире #пленные #москалькова
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