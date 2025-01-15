Кирби заявил, что США сохранят свое присутствие в Сирии

Американский военный контингент продолжит оставаться на территории Сирии.

Как пояснили в Белом доме, это связано с необходимостью продолжающейся борьбы с запрещенной в РФ террористической организацией ИГ*. Об этом во время брифинга в Госдепартаменте США рассказал координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его данным, на территории арабской республики Соединенные Штаты имеют небольшое количество военных. На фоне недавней смены власти в этой стране, добавил он, боевики террористической группировки попытаются воспользоваться неопределенностью и нестабильностью.

«Мы располагаем небольшим военным контингентом в Сирии, и его единственная цель - продолжать борьбу с ИГ*. Нет сомнений, что ИГ* пытается воспользоваться неопределенностью в Сирии. Они любят вакуум власти, любят пространство, где они могут свободно передвигаться и пытаться воссоздать себя», - заявил Кирби.

Он добавил, что действующий президент США Джо Байден также придерживается мнения, что присутствие в Сирии американских войск - это необходимость. Американцы проводят эти военные операции, продолжил Кирби, в партнерстве с Сирийскими демократическими силами.

Шестого января Соединенные Штаты вывели из-под санкций финансовые операции с новыми властями Сирии, в частности, сделки по энергоресурсам, денежным переводам, сделки с госструктурами САР, операции по поставкам нефти, природного газа и электричества внутри страны и личные переводы.

Напомним, в конце ноября 2024 года в Сирии произошла смена власти, когда вооруженная оппозиция из числа различных террористических группировок захватила ключевые города в республике, включая столицу, а на фоне этого президент Башар Асад сложил с себя полномочия и покинул страну.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.