США вывели из-под санкций финансовые операции с новыми властями Сирии

США вывели из под санкций сделки с нынешними властями Сирии, сделки по энергоресурсам, денежным переводам, в том числе через ЦБ страны. Об этом сообщил американский Минфин.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выдало Сирии Генеральную лицензию 24 "Разрешение операций с правительственными учреждениями в Сирии и определенных операций, связанных с энергоносителями и личными денежными переводами"», — сообщили на сайте.

Из документа следует, что до 7 июля 2025 года будут разрешены сделки с сирийскими госструктурами. Кроме того, ограничения сняты с операций по поставкам нефти, природного газа и электричества внутри страны и личные переводы.

При этом, запрещены любые операции, которые проводятся в интересах правительств России и Ирана. В том числе, поставки товаров, технологий, программного обеспечения, финансов и услуг российского или иранского происхождения.