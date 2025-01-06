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США вывели из-под санкций финансовые операции с новыми властями Сирии

При этом, по прежнему запрещены любые операции, которые проводятся в интересах правительств России или Ирана.
Карина Тазетдинова 2025-01-06 22:24:28
© Фото: IMAGO/Offenberg, www.imago-images.de, Global Look Press

США вывели из под санкций сделки с нынешними властями Сирии, сделки по энергоресурсам, денежным переводам, в том числе через ЦБ страны. Об этом сообщил американский Минфин.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выдало Сирии Генеральную лицензию 24 "Разрешение операций с правительственными учреждениями в Сирии и определенных операций, связанных с энергоносителями и личными денежными переводами"», — сообщили на сайте.

Из документа следует, что до 7 июля 2025 года будут разрешены сделки с сирийскими госструктурами. Кроме того, ограничения сняты с операций по поставкам нефти, природного газа и электричества внутри страны и личные переводы.

При этом, запрещены любые операции, которые проводятся в интересах правительств России и Ирана. В том числе, поставки товаров, технологий, программного обеспечения, финансов и услуг российского или иранского происхождения.

#Россия #сирия #сша #санкции #Иран #минфин сша
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